06 марта 2026 в 13:20

Шарттан — чувашское мясное лакомство: всегда съедают до последнего кусочка

Блюда из мяса из Чувашии
В старину шарттан готовили только по самым большим праздникам: на свадьбы, крестины и проводы сыновей в армию. Считалось, что пока хранится шарттан, оставленный дома, с солдатом все будет хорошо. Это мясо, томленое в натуральной оболочке до полной готовности, получается невероятно нежным, ароматным и может храниться очень долго.

Для приготовления классического шарттана понадобится бараний желудок (или свиной пузырь) весом около 500 г и 2 кг мякоти баранины. Баранину нарежьте кусочками по 20–25 г, добавьте 5–6 зубчиков чеснока (измельченных), 2 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца и 3–4 лавровых листа. Все тщательно перемешайте руками, чтобы специи равномерно распределились.

Подготовленный желудок плотно набейте мясной смесью, оставляя немного места для сока. Отверстие зашейте прочными нитками или перевяжите шпагатом, готовое изделие натрите сверху солью. Выложите шарттан на противень швом вниз и поставьте в разогретую до 280°C духовку. Запекайте до появления золотистой корочки, затем снизьте температуру до 150°C и томите еще 10–12 часов. Можно запекать и 3–4 часа при 160–180°C. Готовый шарттан подают горячим или холодным, нарезав тонкими ломтиками.

  • Совет: чтобы оболочка не лопнула при запекании, перед отправкой в духовку проколите ее в нескольких местах иголкой — через эти отверстия будет выходить пар.

Кузикмяк — сытная татарская лепешка с картошкой, которую можно приготовить и в праздник, и в обычный день.

