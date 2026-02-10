Картошка, шампиньоны и сметана — томлю в горшочках. Душевный ужин «Лесная сказка» готов за 40 минут

Беру картошку, свежие шампиньоны и густую сметану — собираю уютный ужин в горшочках. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для душевного семейного ужина, которое создаёт атмосферу тепла и домашнего уюта.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая картошка, пропитанная сливочно-грибным соусом с легкой кислинкой, и ароматные шампиньоны в сметанной глазури.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 250 г сметаны, соль, перец, растительное масло, зелень. Картофель нарежьте кубиками, грибы пластинками, лук полукольцами. Обжарьте лук до золотистости, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. В горшочки слоями выложите картофель, грибы с луком, посолите и поперчите. Сметану разведите 50 мл воды, залейте содержимое горшочков. Накройте крышками и тушите в духовке при 180°C 35-40 минут до мягкости картофеля. Подавайте прямо в горшочках, посыпав свежей зеленью.

