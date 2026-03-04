Зимняя Олимпиада — 2026
Этот гарнир заменил пюре на праздниках: картофель в сливках по-французски — нежный, сочный, с хрустящей корочкой

Этот картофель по-французски заменил мне обычное пюре на праздниках: готовится без лишней возни, а собирает похвалы от всех гостей. Беру картофель, сливки, молоко и сыр — и готовлю ленивый гратен, который выглядит как изысканное блюдо, но делается проще простого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что тонкие слои картофеля, пропитанные сливочно-молочной заливкой с чесноком и специями, томятся под фольгой, а затем покрываются аппетитной золотистой сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту картофельные ломтики в ароматном соусе, с хрустящей сырной шапкой, от которой невозможно оторваться. Даже те, кто равнодушен к гарнирам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 мл сливок 20%, 200 мл молока, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 20 г сливочного масла, 1 ч. ложка соли, черный перец и зелень по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками (около 3 мм). Форму смажьте маслом, выложите картофель слоями, посыпая солью, перцем и измельченным чесноком. Смешайте сливки с молоком, залейте картофель, посыпьте тертым сыром. Запекайте под фольгой 40 минут при 180°C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20–30 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

