04 марта 2026 в 17:35

Никакого мяса, а ужин — пальчики оближешь. Французский гратен дофинуа: картофель в молоке с золотистой корочкой

В холодильнике не оказалось ничего мясного, но я не растерялась: приготовила на ужин французское гратен дофинуа — все обалдели. Беру картофель, молоко, сливочное масло и сыр — и создаю изысканное блюдо, достойное ресторана, без грамма мяса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или когда хочется удивить близких. Его необычность в том, что картофель предварительно варится в молоке со специями, благодаря чему становится невероятно нежным и ароматным, а затем запекается под золотистой сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, пропитанные молоком с мускатным орехом и перцем, в обрамлении тягучего расплавленного сыра. Никто и не заметил отсутствия мяса — домочадцы были в полном восторге.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл молока, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 3 щепотки мускатного ореха, 3 щепотки черного перца, 1 ч. ложка соли.

Молоко доведите до кипения, добавьте соль, перец и мускатный орех. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, выложите в кипящее молоко и варите 8 минут, аккуратно помешивая. Форму смажьте маслом, выложите половину картофеля, сверху — нарезанный пластинками чеснок, затем оставшийся картофель. Залейте молоком со специями, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

