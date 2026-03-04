Салат «Веснянка» к 8 Марта: яркое многослойное блюдо вместо привычных зимних закусок

К 8 Марта хочется видеть на столе что-то легкое и по-весеннему яркое. Вместо тяжелых зимних салатов предлагаю приготовить «Веснянку» — сочную, нежную и очень красивую. Она выглядит нарядно, а вкус получается свежим и гармоничным.

Ингредиенты:

куриные бедрышки — 2 шт.

шампиньоны — 150 г

лук — 1 небольшой

огурец свежий — 1 шт.

сыр плавленый — 1 шт.

сыр твердый — 70 г

яйца вареные — 2 шт.

зеленый лук — 1 пучок

майонез, соль, растительное масло — по вкусу

Приготовление

Курицу и яйца заранее отварите и остудите. Грибы обжарьте до испарения влаги, добавьте лук и слегка посолите. Салат собирайте слоями: курица с майонезом, тертый огурец, плавленый сыр, грибы, твердый сыр. Каждый слой слегка смазывайте. В завершение выложите тертые желтки и белки, украсьте майонезной сеточкой и зеленым луком. По желанию часть майонеза замените густым йогуртом — вкус станет еще свежее.

