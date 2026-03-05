Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:12

Один раз съели и подсели: гренки с печенью — простая и вкусная закуска к столу

Фото: D-NEWS.ru
Когда я впервые попробовал эти гренки, понял: это любовь навсегда. Хрустящий, поджаренный на сковороде хлеб, а сверху — нежная, воздушная печеночная масса, которая в духовке превращается в суфле. Печень не чувствуется отдельно, она становится такой деликатной, что даже те, кто ее не любит, просят добавки. И пахнет божественно.

Что понадобится для гренок

Беру 300 г говяжьей печени (можно заменить куриной), 1 столовую ложку размягченного сливочного масла, 1 желток, 3 столовые ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Для основы — ломтики хлеба (батон или белый) и растительное масло для жарки.

Как я их готовлю

Печень промываю, удаляю пленку и протоки, нарезаю средними кусочками. Отправляю в чашу блендера и измельчаю до однородной массы. Добавляю размягченное сливочное масло, желток, панировочные сухари, соль и перец. Тщательно перемешиваю венчиком или ложкой. Убираю печеночную смесь в морозилку на 10–15 минут. Ломтики хлеба обжариваю на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Достаю загустевшую печеночную массу из морозилки, выкладываю ее на каждый ломтик хлеба, разравнивая ложкой. Противень застилаю пергаментом, выкладываю гренки. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут. Печень должна потемнеть и стать одного цвета по всей поверхности. Достаю, даю немного остыть и подаю теплыми.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

