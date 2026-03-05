Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса

Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пост — время для здоровья, и постный слоеный салат поможет разнообразить меню. Нежные слои из доступных продуктов порадуют всех. Готовьте с удовольствием!

В постном слоеном салате магия в пропитке. Берите 4 картофелины, 2 свеклы, 200 г грибов, 2 огурца, зеленый лук, соль, растительное масло. Отварите картофель и свеклу, обжарьте грибы с луком. Натрите огурцы. Слои: картофельное пюре с солью, грибы с зеленью, свекла, огурцы сверху. Полейте маслом, накройте пленкой на 3 часа. Калорий — 140 на порцию, белок от грибов, витамины от овощей. Это блюдо очищает организм, бодрит в постные дни.

Постный слоеный салат войдет в ваш рацион навсегда.

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с бананами.

Великий пост
салаты
закуски
грибы
овощи
рецепты
