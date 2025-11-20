Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 11:11

Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост

Салат цезарь с тофу
Для вкусного веганского салата цезарь понадобятся: 100 г классического тофу без добавок, 200 г листьев салата, 150 г черри, 4 кусочка белого хлеба и 1 ст. л. лимонного сока, а также 1 ч. л. горчицы и немного соли по вкусу. Тофу нашинкуйте кубиками и обжарьте на сухой сковородке до легкой золотистости. Салат нарвите крупными кусками. Булку нарежьте кубиками, а помидоры — на две или четыре части. Хлеб подсушите на сковородке (масло не нужно) или в духовке до хрустящей корочки. Для соуса соедините цитрусовый сок, горчицу, соль и хорошо взбейте до однородности. Соедините ингредиенты в боуле, добавьте сухарики и аккуратно перемешайте. Салат цезарь можно подавать к столу!

Ранее мы поделились рецептом вкусных баклажанов с тофу.

