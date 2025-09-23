Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!

Даже традиционные блюда можно адаптировать, чтобы они оставались вкусными и при этом соответствовали растительному рациону. Веганская версия легендарного салата сохраняет знакомую текстуру и приятный вкус. Попробуйте повторить, это быстро!

Возьмите 3–4 картофелины и 2 морковки среднего размера, отварите их, пока не станут мягкими, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Соедините в миске, всыпьте туда же 150 г горошка и 2–3 мелко нарезанных соленых или маринованных огурца.

Чтобы заменить колбасу, используйте веганскую ветчину или отварной нут: они прекрасно поддержат вкус и добавят белка. Для заправки подойдет соус на основе растительного майонеза или нежирного соевого йогурта с дижонской горчицей и соком лимона.

Все продукты соедините в глубокой миске, аккуратно перемешайте, попробуйте на соль и перец. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике где-то полчаса — так вкус станет более насыщенным и сбалансированным.

Совет: для праздничного вида украсьте салат свежей зеленью или тонкими ломтиками редиса.

Ранее рассказывали, как приготовить ленивую лазанью за полчаса — вкус Италии без хлопот!