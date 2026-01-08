Атака США на Венесуэлу
Домашняя «Курочка-пельмень» с грибами под хрустящим тестом. Разрезаешь — внутри ароматный бульон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — остроумная и очень вкусная интерпретация классического курника, где сочная начинка из курицы и грибов прячется под хрустящим слоем теста, как в большом пельмене. При разрезании золотистой корочки вас ждет приятный сюрприз: ароматный пар и небольшое количество собравшегося на дне насыщенного бульона, который делает каждую ложку невероятно сочной. Это блюдо действительно стоит есть ложкой, наслаждаясь сочетанием нежной начинки и хрустящего теста.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или песочного теста, 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, луковица, 100 мл сливок 10%, яйцо для смазки, соль, перец, растительное масло. Куриное филе и луковицу мелко нарежьте кубиками, грибы — пластинками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу, затем грибы. Тушите до готовности, влейте сливки, посолите, поперчите и дайте начинке остыть. Раскатайте тесто в два пласта (нижний потолще). На центр нижнего пласта выложите остывшую начинку горкой, соберите края теста вверх «мешочком», аккуратно защипите. Накройте верхним пластом теста и тщательно защипите края по всему периметру. Переверните «курочку» швом вниз на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 30–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте горячей, разрезая на порции и поливая бульоном, который собрался внутри.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
кулинария
курица
ужины
