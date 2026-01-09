Трамп нашел способ вернуть потраченные на Украину деньги

Вашингтон вернет средства, переданные Украине администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена, заявил действующий президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, это будет обеспечено через специальную сделку, связанную с поставками редкоземельных металлов.

Байден дал им $350 млрд, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам. Я сказал: «Слушайте, если мы будем двигаться дальше, мы хотим редкоземельные металлы. Мы хотим получить наши деньги назад», — сказал Трамп.

Ранее президент США не стал обещать увеличить объемы поддержки для Украины. Он также отметил, что не видит конкретных сроков для завершения конфликта. Трамп заявил, что верит в стремление российского лидера Владимира Путина заключить мирное соглашение. Однако добавил, что некоторые условия, на которые он соглашался, отвергал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Белого дома также указал, что в случае подписания мирного договора с положениями о военной поддержке Украины в случае нападения, Соединенные Штаты займут второстепенную роль. По его словам, в этом списке первыми будут европейские страны и ближайшие союзники США.