08 января 2026 в 17:30

Венгерский паприкаш — курица в сметанно-папричном соусе. Нежное мясо, которое тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — душа венгерской кухни, согревающее, ароматное и невероятно уютное. Его секрет — в волшебном союзе двух главных ингредиентов: благородной сладкой паприки, дающей насыщенный цвет и тонкий аромат, и густой сметаны, которая смягчает вкус и создаёт бархатистый нежный соус. Курица, тушенная в этой смеси, становится такой мягкой, что буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг курицы (бёдра, голени), 2 крупные луковицы, 2 ст. л. сладкой молотой паприки, 200 г сметаны (20–25%), 1 ст. л. муки, 50 г свиного сала или масла, соль, перец. Курицу посолите и поперчите. В кастрюле растопите сало и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Снимите с огня, сразу вмешайте паприку, чтобы она не подгорела. Добавьте курицу, обжаривайте 5–7 минут. Залейте водой почти до уровня мяса, тушите под крышкой 30–40 минут до готовности. Муку разотрите со сметаной, влейте в кастрюлю, аккуратно помешивая. Доведите до кипения (не кипятите!) и сразу снимите с огня. Подавайте паприкаш с галушками, клёцками или просто с большим количеством свежего хлеба, чтобы собрать весь невероятный соус.

