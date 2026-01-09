Магнитные бури сегодня, 9 января: что будет завтра, бессонница, упадок сил

Магнитные бури сегодня, 9 января: что будет завтра, бессонница, упадок сил

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 9 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 января

В пятницу, 9 января, по прогнозу ИКИ РАН, возможны магнитные бури — модель показывала, что после 09:00 мск Кр-индекс достигнет пяти единиц, а после пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 9%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 56%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp — 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что прогноз на магнитную бурю 9 января довольно неустойчивый: если выброс от Солнца, который произошел еще 6-го числа, получит даже небольшое отклонение влево, то пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий. В случае смещений в противоположном направлении возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными, добавили ученые.

На Солнце не было новых вспышек за минувшие сутки. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,8.

«Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни. В течение двух суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры довольно необычной формы», — заявили в ИКИ РАН.

На другой стороне Солнца произошел крупный взрыв — коронографы зафиксировали разлетающееся в разные стороны вещество, отметили в лаборатории солнечной астрономии.

«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части видимого солнечного диска (номер группы в каталоге был 4321). Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта», — заявили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 9 января, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В субботу, 10 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 10 января. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Как магнитные бури влияют на человека

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

