Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как свести к минимуму риски во время бури?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 января

В воскресенье, 4 января, по прогнозу на сайте ИКИ РАН, возможны магнитные бури — модель показала, что Кр-индекс достигнет пяти единиц в 00:00 мск, что соответствует магнитной буре уровня G1 (слабая), а затем пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 55%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp — 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 0)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце за последние сутки не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,4.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 января, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 5 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 21%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 9 января, утверждает my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что 2026 год ожидается «не сильно проще» предыдущего с точки зрения геомагнитной активности. Там указали на ранее начало: первая в году буря не заставила себя долго ждать, накрыв Землю вечером 2 января.

«На этот раз январь начался со значительно более умеренного события, [чем в 2025 году]: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2. <...> Столь раннее начало добавляет веса этому сценарию (неблагоприятному прогнозу по бурям. — NEWS.ru)», — добавили астрономы.

Как свести к минимуму риски во время магнитной бури

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь следует пить больше воды и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое», — пояснил медик.

В периоды повышенной геомагнитной активности также рекомендуется больше дышать свежим воздухом, отметил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — отметил Звонков.

Терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал, что соблюдение режима труда и отдыха и отказ от физических нагрузок помогут снизить влияние геомагнитных возмущений на организм.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — подчеркнул врач.

