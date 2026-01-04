Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 января: где сбои в России

Сегодня, 4 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 4 января

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов — абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб поступило от пользователей мобильного оператора МТС — 111 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 347. О сбоях пишут из Москвы — 33%, Новосибирской области — 16%, Иркутской области — 9%, Московской области — 7%, Омской, Саратовской, Томской областей, Хабаровского края, Бурятии — по 5%, Челябинской, Воронежской, Тверской областей, Сахалина, Приморского края — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. Наиболее проблемными регионами стали Москва, Приморский край, Новосибирская область, Сахалин, Самарская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Воронежская, Амурская области, Забайкальский край, Иркутская область, Удмуртия.

Почему не работает мобильный интернет 4 января

Президент России Владимир Путин на прямой линии объяснил, что ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ограничение интернета — необходимая мера для противодействия беспилотникам, которые могут управляться через сотовую сеть, отметили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области. Отключение мобильной передачи данных помогает разорвать контроль над дронами и передачу видеосигнала с них.

Местные власти зачастую предупреждают жителей о возможной угрозе атаки БПЛА и связанных с этим неудобствах, обусловленных отсутствием мобильного интернета. Однако заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 4 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами страны. 12 дронов уничтожили в Рязанской области, 11 — в Белгородской, шесть — в Воронежской, по четыре — в Курской и Липецкой, два — в Тульской, по одному — в Орловской, Калужской и Тамбовской.

Что с интернетом в новогодние каникулы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

В периоды сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Вкусно — и точка», «Деловые линии» и другие.

