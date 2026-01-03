Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России

Сегодня, 3 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, на Сахалине и в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 3 января

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов. Как утверждают абоненты, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб поступило от пользователей мобильного оператора МТС — 79 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил 368. О сбоях пишут из Москвы — 20%, Сахалина — 13%, Краснодарского края — 9%, Ростовской, Калининградской, Саратовской, Тамбовской, Амурской, Кировской, Волгоградской, Нижегородской областей, Татарстана, Чувашии — по 4%, Новосибирской, Ульяновской, Тульской, Орловской областей, Приморского края, Кузбасса — по 2%.

На других операторов также поступают жалобы. Наиболее проблемными регионами стали Москва, Камчатский край, Воронежская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Волгоградская, Новосибирская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область.

Почему не работает мобильный интернет 3 января

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, объяснил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов.

Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть, отметили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО отметили, что заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 3 января на территории страны подавили 22 украинских беспилотника: 12 — в Крыму, шесть — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области, по одному — в Адыгее и над акваторией Азовского моря.

Какие сайты работают во время ограничений мобильного интернета

В периоды сбоев россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Вкусно — и точка», «Деловые линии» и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с интернетом в новогодние каникулы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

