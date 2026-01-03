Новый год — 2026
03 января 2026 в 06:15

Отстояли Купянск и сожгли опорник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 января

Фото: МО РФ
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 января?

Сравняли с землей опорный пункт ВСУ

«Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожил опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в публикации.

Танкисты, как указали в МО, получали корректировку от расчетов войск беспилотных систем в режиме реального времени, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-миллиметрвых осколочно-фугасных снарядов.

Разгромили восемь пунктов управления БПЛА

Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его словам, противник также потерял 11 автомобилей и 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, Humvee и „Козак“, две буксируемые гаубицы М198, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

Лишили ВСУ тяжелых гексакоптеров и разведывательных квадрокоптеров

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ в районе Гуляйполя, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что удар по ним был нанесен в воздухе.

«В ходе наблюдения были зафиксированы полеты тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“, а также разведывательных квадрокоптеров, использовавшихся противником для ведения воздушной разведки. Расчеты ударных БПЛА своевременно отработали по выявленным целям. В результате точных действий тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ были уничтожены в воздухе», — указали в ведомстве.

Нанесли удар по укрепленному сектору ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Восточной группировки войск ударом по укрепленному сектору уничтожили опорные пункты с личным составом противника, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это произошло в Великомихайловке Днепропетровской области.

«В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области был обнаружен укрепленный сектор с опорными пунктами противника. Полученные координаты были оперативно переданы расчетам РСЗО „Град“ группировки „Восток“», — сказано в публикации.

Отразили две атаки ВСУ на Купянск

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что оба инцидента произошли за минувшие сутки.

«На Купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сказал Бигма.

