Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ КСИР: Иран нанес удары по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ

Иран нанес удары по американской авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, говорится, что атака была проведена утром 7 марта.

Подразделение БПЛА Военно-морских сил КСИР сегодня на рассвете нанесло массированный удар по авиабазе Аль-Дафра, — сообщили в КСИР.

Ранее ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Под атаку попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции Сдот-Миха.

До этого иранские военные атаковали военный лагерь США Аль-Удайри в Кувейте с помощью дронов-камикадзе. Целью стали места дислокации американских сил.

Представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник выразил мнение, что США и Израиль могут прекратить боевые действия уже в ближайшие дни. По его словам, нападая на Исламскую Республику, противники не ожидали столь мощной ответной реакции.