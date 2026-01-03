ВС РФ лишили ВСУ у Гуляйполя гексакоптеров и квадрокоптеров МО РФ: бойцы «Востока» сожгли гексакоптеры и квадрокоптеры ВСУ у Гуляйполя

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ в районе Гуляйполя, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что удар по ним был нанесен в воздухе.

В ходе наблюдения были зафиксированы полеты тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», а также разведывательных квадрокоптеров, использовавшихся противником для ведения воздушной разведки. Расчеты ударных БПЛА своевременно отработали по выявленным целям. В результате точных действий тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ были уничтожены в воздухе, — указали в ведомстве.

Ранее выяснилось, что подразделение украинской армии «Волки да Винчи» понесло значительные потери в районе поселка Гуляйполе. Солдаты ВСУ потребовали от командования вывести свои силы из этой зоны.

До этого появились данные о потерях украинской армии в 2025 году, которые составили около 513 тыс. человек. Наиболее высокие месячные показатели пришлись на январь, март и октябрь. Всего с начала СВО, по информации Минобороны РФ, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч танков и свыше 106 тыс. беспилотников.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.