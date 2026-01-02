Подразделение Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» потребовало вывода из окрестностей Гуляйполя, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, элитный батальон терпит очень большие потери. За последние сутки «Волки да Винчи» потеряли несколько десятков военнослужащих.

«Волки да Винчи» требуют вывода из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. Причина — очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения, — отметил Кимаковский.

Ранее появилась информация, что из-за больших потерь украинское командование отменило отпуска после ранений для военнослужащих, находящихся в Харьковской области. Кроме того, в учебных центрах противника сократили срок подготовки солдат в 57-й, 58-й и 120-й бригадах армии.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили три штурмовые группы врага в районе Лимана Харьковской области. Бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.