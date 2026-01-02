Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:47

Элита ВСУ потребовала вывода из-под Гуляйполя из-за огромных потерь

Кимаковский заявил, что «Волки да Винчи» потребовали вывода из-под Гуляйполя

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Подразделение Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» потребовало вывода из окрестностей Гуляйполя, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, элитный батальон терпит очень большие потери. За последние сутки «Волки да Винчи» потеряли несколько десятков военнослужащих.

«Волки да Винчи» требуют вывода из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. Причина — очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения, — отметил Кимаковский.

Ранее появилась информация, что из-за больших потерь украинское командование отменило отпуска после ранений для военнослужащих, находящихся в Харьковской области. Кроме того, в учебных центрах противника сократили срок подготовки солдат в 57-й, 58-й и 120-й бригадах армии.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили три штурмовые группы врага в районе Лимана Харьковской области. Бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

ДНР
Игорь Кимаковский
ВСУ
Украина
военные
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
«Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа
Психолог объяснила, почему людям периодически необходимей «часы тишины»
Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками на Новый год
Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота
В Роскачестве назвали две самые проблемные категории товаров
Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины
Актер Гордин принял тяжелое решение после семейной трагедии
Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года
«Бедные»: спецпредставитель Путина высказался о жителях Европы
Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе
Розовые шевроны с нацисткой символикой начали продавать на Украине
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц
«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде
«Раскрою тайну»: эзотерик озвучил, когда на самом деле приходит Новый год
На Западе удивились новогоднему обращению Зеленского
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.