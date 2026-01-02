Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений В Харьковской области солдатам ВСУ отменили отпуска после ранений

Командование Вооруженных сил Украины отменило отпуска после ранений для военнослужащих, находящихся в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в учебных центрах противника сократили срок подготовки солдат в 57-й, 58-й и 120-й бригадах армии.

Украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад и 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Военнослужащим отменяют отпуска после ранений, а в учебных центрах сокращают срок подготовки, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили три штурмовые группы врага в районе Лимана Харьковской области. Бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что в Сумскую область перебросили военных 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Арей», участвовавшего в атаке на Курскую область. Подразделения данного полка состоят из идейных нацистов.