Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:37

Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений

В Харьковской области солдатам ВСУ отменили отпуска после ранений

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Командование Вооруженных сил Украины отменило отпуска после ранений для военнослужащих, находящихся в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в учебных центрах противника сократили срок подготовки солдат в 57-й, 58-й и 120-й бригадах армии.

Украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад и 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Военнослужащим отменяют отпуска после ранений, а в учебных центрах сокращают срок подготовки, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили три штурмовые группы врага в районе Лимана Харьковской области. Бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что в Сумскую область перебросили военных 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Арей», участвовавшего в атаке на Курскую область. Подразделения данного полка состоят из идейных нацистов.

Харьковская область
ВСУ
Украина
военные
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
«Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа
Психолог объяснила, почему людям периодически необходимей «часы тишины»
Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками на Новый год
Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота
В Роскачестве назвали две самые проблемные категории товаров
Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины
Актер Гордин принял тяжелое решение после семейной трагедии
Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года
«Бедные»: спецпредставитель Путина высказался о жителях Европы
Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе
Розовые шевроны с нацисткой символикой начали продавать на Украине
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц
«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде
«Раскрою тайну»: эзотерик озвучил, когда на самом деле приходит Новый год
На Западе удивились новогоднему обращению Зеленского
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.