03 января 2026 в 05:45

ВС РФ обрушили «Град» на опорники ВСУ под Днепропетровском

МО РФ: ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Днепропетровском

Фото: МО РФ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Восточной группировки войск ударом по укрепленному сектору уничтожили опорные пункты с личным составом противника, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это произошло в Великомихайловке Днепропетровской области.

В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области был обнаружен укрепленный сектор с опорными пунктами противника. Полученные координаты были оперативно переданы расчетам РСЗО «Град» группировки «Восток», — сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что в «результате огневого воздействия опорные пункты противника и находившаяся в них живая сила были уничтожены».

Ранее в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.

До этого появились данные о потерях украинской армии в 2025 году, которые составили около 513 тыс. человек. Наиболее высокие месячные показатели пришлись на январь, март и октябрь. Всего с начала СВО, по информации Минобороны РФ, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч танков и свыше 106 тыс. беспилотников.

