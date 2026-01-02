Удар по Белгороду, десятки тысяч без света: как ВСУ атакуют РФ 2 января

Удар по Белгороду, десятки тысяч без света: как ВСУ атакуют РФ 2 января

Украинские военнослужащие утром 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали мирные жительницы. Подробности новых атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по центру Белгорода

Украинские военнослужащие утром 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали две мирные жительницы.

Одну женщину с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, отвезли в городскую больницу № 2. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.

«В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах <…>. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей», — уточнил глава региона.

ВСУ пытались атаковать Москву утром 2 января

Вооруженные силы Украины снова атаковали Москву, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 января украинские войска также запустили в сторону Москвы еще один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил Собянин, дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны.

Число погибших от удара по кафе под Херсоном возросло

Жертвами теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области стали 27 человек, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Среди погибших при атаке БПЛА двое детей. Больницы приняли 31 пострадавшего, в том числе пятерых детей, следует из ее заявления в Telegram-канале ведомства.

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних», — отметила Петренко.

Следователи и криминалисты изъяли фрагменты нескольких беспилотников и назначили более 26 судебных экспертиз. В Хорлы также направили специалистов из центрального аппарата СК.

Названа причина удара ВСУ по кафе в Херсонской области

Удары ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь являются ритуальным убийством, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин. Он добавил, что таким образом украинская власть пытается намеренно запугать мирных жителей.

«То, что произошло в новогоднюю ночь, можно назвать ритуальным убийством в начале года. Людей принесли в жертву. Это гражданские люди, которые собрались на праздник с детьми, гостиница — абсолютно гражданский объект. Дрон был не один, дронов было три. Удар нанесен ВСУ не по ошибке, а целенаправленно уничтожен гражданский объект и погибли гражданские люди, много раненых», — отметил Гагин.

Он подчеркнул, что погибшие люди проживали на территориях, которые украинская власть называет своими. По его словам, из этого следует, что ВСУ били по гражданам своей же страны. Подобные кровавые акции Украина устраивает практически к каждому празднику, напомнил собеседник.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Сколько БПЛА ВСУ сбито над Россией в ночь на 2 января

Дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны, в том числе Москва.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву. По шесть дронов было сбито над Рязанской и Ростовской областями.

Три беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области, еще два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировано над территориями Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей, уточнили в Минобороны.

Удары ВСУ оставили жителей ЛНР без света

Более 85,4 тыс. человек в Луганской Народной Республике остались без света из-за ударов ВСУ по энергетическим объектам региона в ночь на 2 января, заявил первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, которые передает пресс-служба местных властей, украинские военные произвели не менее шести атак.

«Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тыс. абонентов остались без света», — подчеркнул Говтвин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силами юго-западной сетевой компании начаты восстановительные работы, энергетикам удалось запитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тыс. абонентов, уточнил он. Ожидается, что к концу дня 2 января будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тыс. местных жителей, резюмировал замглавы правительства.

Читайте также

В Госдуме назвали лучший способ ответить Украине на гибель людей в кафе

Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год

Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе

Военэксперт раскрыл, к какой дате ВСУ могут готовить новые провокации