ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

Украинские военнослужащие утром 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали две мирные жительницы.

Одну женщину с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, отвезли в городскую больницу № 2. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.

В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах <...>. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области стали 27 человек. Как отметила представитель СК России Светлана Петренко, среди погибших при атаке БПЛА — двое детей. Больницы приняли 31 пострадавшего, в том числе пятерых несовершеннолетних.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили 64 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны. 20 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву.