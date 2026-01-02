Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 07:24

Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью

Силы ПВО сбили 64 украинских БПЛА над Россией в ночь на 2 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны, в том числе Москва.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву. По шесть дронов было сбито над Рязанской и Ростовской областями.

Три беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области, еще два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировано над территориями Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками. Также расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе 16 БПЛА самолетного типа.

беспилотники
ВСУ
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Юрист рассказал, обязательно ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.