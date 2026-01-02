Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью

Дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны, в том числе Москва.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву. По шесть дронов было сбито над Рязанской и Ростовской областями.

Три беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области, еще два — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировано над территориями Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками. Также расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе 16 БПЛА самолетного типа.