02 января 2026 в 09:05

СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Жертвами теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области стали 27 человек, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Среди погибших при атаке БПЛА двое детей. Больницы приняли 31 пострадавшего, в том числе пятерых детей, следует из ее заявления в Telegram-канале ведомства.

В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних, — отметила Петренко.

Следователи и криминалисты изъяли фрагменты нескольких беспилотников и назначили более 26 судебных экспертиз. В Хорлы также направили специалистов из центрального аппарата СК.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия требует от Управления верховного комиссара по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой между тем заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах. Он также подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах.

