02 января 2026 в 03:31

Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Гатилов: РФ потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Геннадий Гатилов Геннадий Гатилов Фото: MFA Russia/Global Look Press
Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт Украины в Херсонской области, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев, — сказал дипломат.

Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта, заявил Гатилов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил мнение, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, на что указала недавняя атака на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю горечь и несправедливость случившегося.

Кроме того, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова рассудила, что удар по кафе в Хорлах, унесший жизнь трехлетнего малыша и других гражданских лиц, представляет собой заранее подготовленное убийство. Она подытожила: это очередное доказательство жестокости украинских властей, а сам налет представляет собой «жалкую, беззубую попытку» отомстить за потери на линии фронта и отчитаться перед западными спонсорами.

