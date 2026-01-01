Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе

Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе Генерал Липовой: ответ России на удар ВСУ по кафе будет жестче «Орешника»

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВС РФ не применят «Орешник» в качестве ответа на удар ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Он не исключил, что возмездием станет уничтожение крупных логистических узлов ВСУ, в том числе в районе Одессы.

«Орешник» в данной ситуации, по-моему, не то средство, которым надо отвечать. Киев провоцирует Россию, чтобы расчехлили «Орешник». Скорее всего, ответ будет более жестким. Известно, откуда прилетели эти дроны. По этим местам, по местам складирования будет нанесен удар, а также удары по крупным логистическим центрам, в том числе в районе Одессы и железнодорожных узлов, — считает Липовой.

Вооруженные силы Украины атаковали регион в ночь 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.