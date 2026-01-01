Военэксперт раскрыл, к какой дате ВСУ могут готовить новые провокации Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут готовить провокации в России к 7 января

ВСУ могут готовить провокации к 7 января, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, особо осторожными должны быть жители Белгородской, Курской и Брянской областей.

Мы уже об этом говорили. ВСУ постараются испортить праздничное настроение 1 января. Попытаются, предположу, и 7 января что-то подобное. Надо быть осторожнее. Особенно в Курской, Брянской и Белгородской областях. На фронте украинцев громят, так они отыгрываются на мирных гражданах. ВСУ бьют по больницам, магазинам, школьным автобусам, снегоуборочной технике. Киевская власть давно стала террористической организацией, — считает Дандыкин.

Вооруженные силы Украины в ночь 1 января тремя беспилотниками ударили по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.