02 января 2026 в 13:46

Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области

Гагин назвал удары ВСУ по мирным гражданам Херсонщины ритуальным убийством

Удары ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь являются ритуальным убийством, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин. Он добавил, что таким образом украинская власть пытается намеренно запугать мирных жителей.

То, что произошло в новогоднюю ночь, можно назвать ритуальным убийством в начале года. Людей принесли в жертву. Это гражданские люди, которые собрались на праздник с детьми, гостиница — абсолютно гражданский объект. Дрон был не один, дронов было три. Удар нанесен ВСУ не по ошибке, а целенаправленно уничтожен гражданский объект и погибли гражданские люди, много раненых, — отметил Гагин.

Он подчеркнул, что погибшие люди проживали на территориях, которые украинская власть называет своими. По его словам, из этого следует, что ВСУ били по гражданам своей же страны. Подобные кровавые акции Украина устраивает практически к каждому празднику, напомнил собеседник.

Противник наносит удары в любые праздники. В прошлом году перед Пасхой и 9 мая в окрестностях Курахово — ДНР — мы вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности и военнослужащими провели операцию по поиску, выемке и обезвреживанию огромного схрона с иностранными боеприпасами, взрывчаткой, которые предназначались для диверсионной группы ВСУ. Они собирались провести теракты на территории ДНР, в том числе Донецка, используя этот арсенал. К сожалению, подобные находки достаточно частые, — отметил Гагин.

Он добавил, что те, кто отдает приказы бить по гражданским объектам, и те, кто эти приказы исполняют, являются военными преступниками. Никак иначе относится к ним нельзя, резюмировал собеседник. При этом простые украинцы в большинстве своем, по его мнению, устали от военных действий и мечтают о мире.

Ранее Гагин сообщил, что в новогодние праздники и к Рождеству ВСУ не прерывают боевые действия, а, наоборот, усиливают натиск. Он уточнил, что военнослужащие ВС РФ и в праздничные дни «ожидают пакостей» от ВСУ, потому не позволяют себе расслабиться и выдохнуть.

Также Гагин объяснил, почему военнослужащие в зоне проведения СВО не употребляют ни шампанское, ни другие виды спиртного даже в праздничные дни. Это связано с вопросами безопасности.

