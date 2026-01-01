Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:50

Гагин сообщил об усилении боевых действий в первые дни Нового года

Гагин: ВСУ традиционно усиливают натиск в Новый год, мы «ждем пакостей» от них

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Личный архив советника главы ДНР Яна Гагина
В новогодние праздники и к Рождеству ВСУ не прерывают боевые действия, а, наоборот, усиливают натиск, рассказал в интервью NEWS.ru советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин. Он добавил, что военнослужащие и в праздничные дни «ожидают пакостей» от ВСУ, потому не позволяют себе расслабиться и выдохнуть.

К Новому году и Рождеству чаще всего ВСУ усиливают натиск. И сейчас по всей линии боевого соприкосновения мы ожидаем, скажем так, мелких и не очень мелких пакостей от противника. Это и диверсии, и удары с помощью беспилотных средств по нашим тылам в том числе, по нашим позициям. Нет такого, что противник вдруг скажет: Новый год, давайте праздновать. Мы всегда ожидаем больших неприятностей, — сообщил собеседник.

Гагин призвал жителей всей России также помнить о том, что идет СВО и враг может совершать диверсии и на фронте, и в тылу в любой день.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака ВСУ в Херсонской области должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран. Он полагает, что убийство мирных жителей по приказу президента Украины Владимира Зеленского, омрачившее первые минуты Нового года, не может остаться безнаказанным.

В ночь на 1 января по гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. При атаке погибли 24 человека. Госпитализированы 13 пострадавших, включая двух детей.

Ян Гагин
Специальная военная операция
атаки ВСУ
ВС РФ
Виктория Катаева
В. Катаева
