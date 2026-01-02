Почти 86 тыс. человек в ЛНР остались без света из-за ударов ВСУ

Более 85,4 тыс. человек в Луганской Народной Республике остались без света из-за ударов ВСУ по энергетическим объектам региона в ночь на 2 января, заявил первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, которые передает пресс-служба местных властей, украинские военные произвели не менее шести атак.

Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тыс. абонентов остались без света, — подчеркнул Говтвин.

Силами юго-западной сетевой компании начаты восстановительные работы, энергетикам удалось запитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тыс. абонентов, уточнил он. Ожидается, что к концу дня 2 января будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тыс. местных жителей, резюмировал замглавы правительства.

