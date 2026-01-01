Новый год — 2026
01 января 2026 в 14:46

Почти 45 тыс. жителей Кубани остались без света

В Краснодарском крае около 43 тыс. человек остались без света из-за снегопада

Почти 43 тыс. человек остаются без света в Краснодарском крае из-за непогоды, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, специалисты работали всю новогоднюю ночь и до сих пор продолжают устранять последствия снегопада.

Без света остаются около 43 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что за последние дни на Кубани выпало большое количество осадков. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Возвращают жителям свет и тепло более 120 аварийных бригад, резюмировал Кондратьев.

Ранее стало известно, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о масштабных отключениях света по всей территории Украины 1 января. Жителей страны также попросили экономить электроэнергию, когда она появляется.

