Почти 45 тыс. жителей Кубани остались без света В Краснодарском крае около 43 тыс. человек остались без света из-за снегопада

Почти 43 тыс. человек остаются без света в Краснодарском крае из-за непогоды, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, специалисты работали всю новогоднюю ночь и до сих пор продолжают устранять последствия снегопада.

Без света остаются около 43 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что за последние дни на Кубани выпало большое количество осадков. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Возвращают жителям свет и тепло более 120 аварийных бригад, резюмировал Кондратьев.

