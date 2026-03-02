Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:47

Пожарные «вступили в бой» с огнем после страшной атаки ВСУ

На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На топливном терминале в Новороссийске возник пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Причиной возгорания стала атака украинских беспилотников. Огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. К тушению привлекли 25 человек и девять единиц техники, включая сотрудников регионального главка МЧС.

В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров, — заявили в оперштабе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших при ночной атаке беспилотников в Новороссийске возросло до пяти человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал об ударе Вооруженных сил Украины по мирным кварталам. В результате атаки повреждены четыре жилых дома. Обломки сбитого дрона залетели в одну из квартир. К местам происшествия стянуты экстренные службы, спасательные формирования и бригады неотложной помощи.

