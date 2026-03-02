Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:10

«Очевидный инцидент»: Пентагон вышел на связь после крушения трех самолетов

Пентагон: системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских самолета

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press
Три американских военных самолета были по ошибке сбиты системами противовоздушной обороны Кувейта, сообщило в соцсети Х Центральное командование США. Члены экипажей выжили.

1 марта три американских F-15E Strike Eagle, совершавшие полет в поддержку операции «Эпическая ярость», упали над Кувейтом в результате очевидного инцидента с «дружественным огнем», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны Кувейта сообщила, что над территорией страны утром сбили самолеты ВВС США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

Ранее в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах. Пилот сбитого над Кувейтом американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля.

