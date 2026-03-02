Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:43

Выросло число пострадавших после налета БПЛА на Новороссийск

Кондратьев: пять человек пострадали при ударе беспилотников по Новороссийску

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пять жителей Новороссийска пострадали в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации. До этого сообщалось о трех раненых.

Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. <...> Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, — сообщил он.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по мирным кварталам города, в результате атаки беспилотников повреждены четыре жилых строения. Глава населенного пункта уточнил, что фрагменты сбитого дрона залетели в одну из квартир. К местам происшествия стянуты экстренные службы, спасательные формирования и бригады неотложной помощи.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны России передали, что расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников обнаружил украинский пункт управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Высокую результативность действий российских военных в ведомстве объяснили использованием надежной техники.

