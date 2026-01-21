Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 22:47

Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев: при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани погибли два человека

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края попали под удар Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, погибли два человека, есть раненые. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани.

По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько — пострадали <…> Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится — доставим в краевые медучреждения,отметил Кондратьев.

Сейчас на территории терминалов горят четыре резервуара с нефтепродуктами, добавил губернатор. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

Ранее стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.

