Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ

За два часа вечером 21 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.

В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 — над акваторией Азовского моря, восемь — над акваторией Черного моря, по четыре — над территорией Республики Крым и Краснодарского края, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками пять регионов России в период с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Как информировали в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 32 цели.

До этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов передавал, что число пострадавших в результате атаки украинских дронов на регион увеличилось до 11 человек. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.