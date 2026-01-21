Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло Кумпилов: минимум 11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Адыгею

В результате атаки украинских дронов на Республику Адыгея количество пострадавших увеличилось до 11 человек, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей, — указал он.

Жизни жителей республики в данный момент находятся вне опасности. В связи с инцидентом администрация муниципалитета вводит режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

Кумпилов подчеркнул, что возвращение жителей в свои дома будет организовано поэтапно. Это произойдет после полного обследования зданий и прилегающих территорий специалистами.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Сочи и прибрежной акваторией. Мэр города Андрей Прошунин проинформировал, что в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений и пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также стало известно, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано возгорание. Причиной стало падение обломков дронов ВСУ.