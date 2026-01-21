Обломки БПЛА рухнули на одну из центральных улиц Сочи Мэр Прошунин: обломки БПЛА упали на улицы Сочи после отражения атаки ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Сочи и прибрежной акваторией, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений и пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых целей упали в Центральном районе Сочи. Информация об этом поступила от жителей многоквартирного дома по единому номеру 112. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб для осмотра территории.

На улице Транспортной обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома по телефону 112, — уточнил градоначальник.

Угроза для курортной столицы была нейтрализована, в данный момент ситуация находится под полным контролем властей. Вечером 20 января, около 22:28, в городе был введен режим угрозы атаки беспилотников, который действовал в течение полутора часов.

Ранее сообщалось, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.