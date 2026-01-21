Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 02:07

На Кубани загорелся нефтеперерабатывающий завод после ударов ВСУ

Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на Афипском НПЗ после падения обломков БПЛА

Сотрудники МЧС Сотрудники МЧС Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано сильное возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, — уточняется в сообщении.

На месте продолжают работу специалисты для мониторинга обстановки и проведения необходимых мероприятий. Ситуация на стратегически важном объекте взята под контроль.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки украинских военных на Орловскую область повреждены объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома. Губернатор региона Андрей Клычков проинформировал, что на месте происшествий работают оперативные службы, местным жителям в данный момент ничего не угрожает.

До этого Минобороны РФ отчиталось об отражении массированной атаки украинских сил на российские территории. Всего ВС РФ сбили 53 украинских дрона. Под ударом были пять регионов, акватория Азовского и Черного морей.

НПЗ
Краснодарский край
атаки
пожары
