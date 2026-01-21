Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 00:06

Российские силы за три часа лишили крыльев 53 украинских дрона

Минобороны РФ: ПВО сбила 53 дрона ВСУ над пятью регионами и двумя акваториями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны 20 января за три часа отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Всего было уничтожено 53 украинских дрона самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — указано в сообщении.

Большая часть дронов (29 единиц) была перехвачена над Азовским морем. Еще семь уничтожено над Черным морем, семь — над территорией Краснодарского края и шесть — над Республикой Крым. Над приграничными областями также велась работа: два БПЛА сбиты над Ростовской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Атака была направлена преимущественно на южное направление и морские акватории. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Информация о каких-либо жертвах или разрушениях на земле не поступала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 января в России уничтожили 32 украинских БПЛА. По девять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, еще три — в Воронежской области. ПВО сбила по два дрона над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА был перехвачен над Смоленской областью.

