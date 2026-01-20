Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час Минобороны сообщило об уничтожении 60 украинских БПЛА за четыре часа

Противовоздушная оборона сбила 60 украинских БПЛА в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 20 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ запустили дроны на три региона страны и акваторию Азовского моря.

С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

ПВО уничтожила в Белгородской области три беспилотника, в Краснодарском крае — шесть. В Крыму ликвидировали 16 БПЛА, а над Азовским морем — 35.

В ночь на 20 января в России уничтожили 32 украинских БПЛА. По девять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, еще три — в Воронежской области. ПВО сбила по два дрона уничтожены над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА был перехвачен над Смоленской областью.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам украинских беспилотников. По его словам, с 12 по 18 января до 80 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.