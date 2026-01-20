Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 07:21

Над Россией сбили более 30 БПЛА за ночь

Силы ПВО уничтожили над Россией 32 беспилотника ВСУ в ночь на 20 января

ВС РФ Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны в ночь на 20 января уничтожили в небе над Россией более 30 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 января до 07:00 мск 20 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, по девять БПЛА удалось ликвидировать над территориями Брянской области и Республики Крым, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области. По два беспилотника уничтожены над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА сбит над Смоленской областью.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам украинских беспилотников. По его словам, с 12 по 18 января до 80 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

