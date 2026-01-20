Мирошник назвал регион РФ, который чаще других страдает от налетов БПЛА

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам украинских беспилотников, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в период с 12 по 18 января до 80 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.

Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском, Валуйском округах, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что операторы украинских дронов проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. За прошедшие семь дней в результате ударов БПЛА ранения различной степени тяжести получили 12 человек, трое погибли, резюмировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны в период с 20:00 мск до 23:00 мск 19 января отразили масштабную атаку дронов ВСУ. Всего за три часа было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ. Эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.