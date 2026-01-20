Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 07:14

Мирошник назвал регион РФ, который чаще других страдает от налетов БПЛА

Мирошник: Белгородская область чаще других регионов подвергается атакам БПЛА ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам украинских беспилотников, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в период с 12 по 18 января до 80 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области.

Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском, Валуйском округах, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что операторы украинских дронов проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. За прошедшие семь дней в результате ударов БПЛА ранения различной степени тяжести получили 12 человек, трое погибли, резюмировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны в период с 20:00 мск до 23:00 мск 19 января отразили масштабную атаку дронов ВСУ. Всего за три часа было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ. Эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.

Родион Мирошник
БПЛА
Белгородская область
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине
Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей в одной из стран Азии
В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод
Токарный цех превратился в место смерти юноши
Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ
Ставки по вкладам в России стремительно «сдуваются»
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Раскрыто число немецких компаний, работающих в России
Уролог назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках
Сдавшиеся под Харьковом бойцы ВСУ месяц просидели с телами сослуживцев
Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы
Мины-ловушки, зверства ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 20 января
Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр
В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров
«Обречен на провал»: в Германии «похоронили» мирный план Украины из-за США
Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана
Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля
В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров
Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.