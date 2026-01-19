Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 23:27

Силы ПВО перехватили 47 украинских дронов за три часа

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 47 дронов ВСУ в небе над пятью регионами

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны за три часа отразили масштабную атаку дронов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточняется в сообщении.

Основная часть воздушных целей была сбита над территориями Ростовской (21 БПЛА) и Брянской областей (19 БПЛА). Также цели были уничтожены в небе над Калужской (пять БПЛА), Белгородской (один БПЛА) и Курской (один БПЛА) областями. Все воздушные цели были успешно нейтрализованы, информация о жертвах или разрушениях на земле не поступала.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Атаки были отражены с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

До этого российские войска ударили по местам запуска украинских беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Работа была проведена в 152 районах.

