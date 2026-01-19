Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:47

Российская ПВО очистила небо от почти 20 украинских дронов

Минобороны: ПВО сбила 16 украинских дронов над Белгородской и Курской областями

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

19 января в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Курской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее российские войска ударили по местам запуска украинских беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах. Для атаки использовались авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого в Южном военном округе резервисты на сборах учились отражать атаки беспилотников и защищать важные объекты, а также осваивали стрельбу из турелей и автомата Калашникова. Тренировки проходили под руководством опытных инструкторов.

