Резервистов обучают стрельбе из турелей и борьбе с дронами на полигоне ЮВО

Резервисты на специальных сборах в Южном военном округе учатся отражать атаки беспилотников и защищать важные объекты, сообщила пресс-служба Минобороны России. Их также обучают стрельбе из турелей и автомата Калашникова.

Личный состав обучается противодействовать беспилотным летательным аппаратам условного противника, а также другим возможным угрозам, — сказано в сообщении.

Сначала резервисты проходят индивидуальную подготовку, а затем переходят к занятиям в составе групп. Тренировки идут днем и ночью под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. К самостоятельной работе резервистов допускают только после завершения полного курса.

Каждый из них обязан как работать с автоматом, так и быть взаимозаменяемым за турелью. Немаловажно — тактическая медицина. Они обязаны мгновенно принять решение, наложить жгут и оказать первую помощь. И третье — работа по связи, — пояснил инструктор-наставник.

В ведомстве подчеркнули, что резервисты не участвуют в спецоперации. Их задача — охрана объектов жизнеобеспечения в своем регионе. Они остаются гражданскими лицами, совмещают службу в резерве с основной работой и сохраняют все права граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства подчеркнул, что вооруженным силам хватает личного состава.