19 января 2026 в 09:46

Резервистов обучают стрельбе из турелей и борьбе с дронами на полигоне ЮВО

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Резервисты на специальных сборах в Южном военном округе учатся отражать атаки беспилотников и защищать важные объекты, сообщила пресс-служба Минобороны России. Их также обучают стрельбе из турелей и автомата Калашникова.

Личный состав обучается противодействовать беспилотным летательным аппаратам условного противника, а также другим возможным угрозам, — сказано в сообщении.

Сначала резервисты проходят индивидуальную подготовку, а затем переходят к занятиям в составе групп. Тренировки идут днем и ночью под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. К самостоятельной работе резервистов допускают только после завершения полного курса.

Каждый из них обязан как работать с автоматом, так и быть взаимозаменяемым за турелью. Немаловажно — тактическая медицина. Они обязаны мгновенно принять решение, наложить жгут и оказать первую помощь. И третье — работа по связи, — пояснил инструктор-наставник.

В ведомстве подчеркнули, что резервисты не участвуют в спецоперации. Их задача — охрана объектов жизнеобеспечения в своем регионе. Они остаются гражданскими лицами, совмещают службу в резерве с основной работой и сохраняют все права граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства подчеркнул, что вооруженным силам хватает личного состава.

Минобороны
резервисты
ЮВО
атаки
автоматы
БПЛА
