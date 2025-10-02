Путин сделал заявление по поводу мобилизации Путин: в России не проводится массовая и принудительная мобилизация

Россия не проводит никакой массовой мобилизации, тем более принудительной, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также отметил, что на Украине совсем другая ситуация.

Понимаете разница в чем? У нас ребята-то приходят сами и записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом, — рассказал президент.

Путин также заявил, что армии России хватает личного состава. Кроме того, глава государства признал, что и у ВС РФ есть потери, но их кратно меньше по сравнению с ВСУ.

Также Путин заявил, что Советский Союз грешил навязыванием своей политической системы. По его словам, потом Соединенные Штаты перехватили эстафету. Также он упомянул европейские страны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Индию до начала нового года. По его словам, сейчас ведется активная подготовка.