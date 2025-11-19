Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине

На Украине запущен процесс смены власти, заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале. По его мнению, текущие коррупционные скандалы являются частью плана по отстранению Владимира Зеленского от должности.

Параллельно со сниманием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его «военного кабинета» от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника. Эти граждане доказали свою неэффективность в защите страны и свою недоговороспособность, — указал политик.

Он предположил, что украинцы, покинувшие страну, могут столкнуться с преследованием со стороны американского правосудия, особенно если они причастны к хищению помощи из США. По мнению Арестовича, ведущую роль в транзите власти должен сыграть парламент, после чего начнется подготовка к выборам для легитимизации мирных переговоров с Россией.

Экс-советник также отметил, что Украина финансово зависит от западных партнеров. Именно они будут определять круг претендентов на президентский пост.

Масштабная антикоррупционная операция была инициирована Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября. Главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, считающийся «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, он воспользовался израильским документом.