Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 03:34

Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине

Арестович считает, что на Украине начался процесс снятия Зеленского с поста

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Украине запущен процесс смены власти, заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале. По его мнению, текущие коррупционные скандалы являются частью плана по отстранению Владимира Зеленского от должности.

Параллельно со сниманием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его «военного кабинета» от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника. Эти граждане доказали свою неэффективность в защите страны и свою недоговороспособность, — указал политик.

Он предположил, что украинцы, покинувшие страну, могут столкнуться с преследованием со стороны американского правосудия, особенно если они причастны к хищению помощи из США. По мнению Арестовича, ведущую роль в транзите власти должен сыграть парламент, после чего начнется подготовка к выборам для легитимизации мирных переговоров с Россией.

Экс-советник также отметил, что Украина финансово зависит от западных партнеров. Именно они будут определять круг претендентов на президентский пост.

Масштабная антикоррупционная операция была инициирована Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября. Главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, считающийся «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, он воспользовался израильским документом.

Алексей Арестович
Владимир Зеленский
смена
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.